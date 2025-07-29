Трамп відкрив у Шотландії поле для гольфу

Президент США Дональд Трамп у вівторок, під кінець п'ятиденного візиту до Шотландії, урочисто відкрив поле для гольфу, що належить його компанії, поблизу міста Абердин.

На церемонії його супроводжували сини Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший. Президент після урочистої церемонії зіграв у гольф.

"Ми швидко зіграємо, а потім я повернуся до Вашингтона, і ми будемо "гасити пожежі" по всьому світу. Учора ми вже загасили одну - ми зупинили війну (Камбоджі і Таїланду - ІФ). (...) Це набагато важливіше, ніж гольф", - сказав Трамп на церемонії відкриття.

Поле отримало назву MacLeod Course на честь матері президента США Мері Енн Маклауд Трамп, яка народилася в Шотландії.

Будівництво поля з 18 лунками почалося 2023 року. З поля відкривається вид на Північне море. 13 серпня поле офіційно відкриється для відвідувачів.

Трамп має особливий інтерес до гольфу. У 1999 році він відкрив свій перший гольф-клуб у Флориді.

На даний момент у Трампа 19 гольф-клубів: у США, Республіці Ірландія, в Шотландії, Індонезії, Омані, ОАЕ.