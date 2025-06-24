Мінветеранів підписало з Федерацією гольфу меморандум про співпрацю реабілітації ветеранів через гольф

Міністерство у справах ветеранів України підписало зі Всеукраїнською федерацією гольфу меморандум про співпрацю в фізичній та психологічній реабілітації ветеранів через гольф.

"Гольф як новий ресурс для відновлення. Ветеранський спорт — це не лише про класичні змагання і активні види спорту. Гольф є ще одним напрямком, який відкриває нові можливості для тих, хто хоче відновлюватися через активність і спільноту. Саме тому Міністерство у справах ветеранів України підписало Меморандум про співпрацю з Всеукраїнською федерацією гольфу.

Зазначається, що у межах меморандуму передбачено: фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів через гольф; розвиток спортивної інфраструктури та секцій у спортивних клубах, де ветерани і ветеранки зможуть тренуватись і змагатися; освітні програми — від підвищення кваліфікації тренерів до онлайн-курсів із методик фізкультурно-спортивної реабілітації; допомогу у створенні та функціонуванні гольф клубів з числа ветеранів війни; підтримку створення нові гольф майданчиків та адаптація наявних гольф полів для потреб ветеранів і ветеранок; участь у національних і міжнародних турнірах; проведення сімейних спортивних заходів для ветеранів і ветеранок та членів їх сімей; підтримка програм для дітей ветеранів війни, які бажають займатися гольфом; співпрацю з бізнесом, громадами, партнерами для сталого розвитку ініціатив.

"Ми розглядаємо спорт не як окрему сферу, а як невіддільну частину сучасної ветеранської політики — як інструмент фізичного та психологічного відновлення, як спосіб побудови спільноти, підтримки та професійної реалізації", - додали в відомстві.