Ворог завдав ракетного удару по полю на Сумщині, постраждало 11 людей

Фото: Сумська ОВА

Окупаційна армія РФ ввечері у неділю завдала ракетного удару по полю на околиці села у Боромлянській громаді, поранень зазнали 11 людей, повідомив у очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграм.

"Пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді. Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані. Якнайшвидше одужати кожному постраждалому", - написав Григоров у телеграм-каналі.

За його словами, також пошкоджена техніка – трактори та комбайни.