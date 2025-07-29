Міносвіти рекомендує вступникам не відкладати подання заяв до вишів на останній момент

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький рекомендує вступникам не відкладати подання заяв до вишів на останній момент, щоб не навантажувати систему.

"Вступна кампанія-2025 для майбутніх бакалаврів виходить на фінішну пряму — але головне ще попереду. Станом на зараз маємо понад 410 тисяч зареєстрованих електронних кабінетів, із них 205 тисяч — випускники шкіл. Поки що бачимо, що в середньому кожен вступник подав три заяви з можливих п’ятнадцяти. Це означає, що основний масив заяв ще попереду. Саме останні три дні — традиційно найінтенсивніші", - написав Винницький в мережі Facebook.

Він нагадав, що подача заяв триватиме до 1 серпня, 18:00, і щороку з 14:00 до 18:00 у день дедлайну система зазнає великого навантаження.

У зв'язку з цим Міносвіти рекомендує вступникам не відкладати подання заяв на останній момент.