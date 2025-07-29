Юрчишин: Профільний комітет може рекомендувати Раді прийняти законопроєкт про посилення ефективності НАБУ та САП у першому читанні

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") допускає, що парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності може рекомендувати Верховній Раді ухвалити президентський законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП у першому читанні.

"В порядку денному (засідання комітету у середу - ІФ-У) очікувано президентський №13533 та чотири альтернативних, поданих вже після президентського… На комітет поки виноситься рішення "в першому читанні", - написав Юрчишин у вівторок у Телеграмі.

Він не виключив, що комітет може змінити формулювання щодо рішення та рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт "за основу і в цілому".

Народний депутат зазначив, що законопроєкт №13531, авторства 48 депутатів не розглядається, хоча, по-суті, він теж альтернативний.

Юрчишин також зазначив, що комітет пройде у закритому режимі.

Комітет з питань правоохоронної діяльності є головним комітетом з підготовки законопроєктів щодо посилення ефективності НАБУ та САП.