Інтерфакс-Україна
Події
13:22 29.07.2025

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

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Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

В середу, 30 липня, в Україні, крім крайнього сходу та Криму, дощі, грози, у Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях значні дощі (в західних областях місцями невеликий дощ), повідомляє Укргідрометцентр у вівторок.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 14-19°, вдень 20-25°; на решті території вночі 18-23°, вдень 26-31°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°.

У Києві у середу, 30 липня, значний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 30 липня найвища температура вдень була 39,4° в 1936р., найнижча вночі 8,7° в 1904р.

У четвер, 31 липня, в Україні на північному сході, вночі і на сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 18-23°; вдень в західних та північних областях 22-27°, на решті території 26-31°, на Луганщині сильна спека 35°.

У Києві у четвер, 31 липня, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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