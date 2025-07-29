Інтерфакс-Україна
Події
08:14 29.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойові зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 172 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Вчора противник завдав 90 авіаударів, скинув 149 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 922 обстріли, зокрема 61 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 859 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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