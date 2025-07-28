Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах п’ять ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 107 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 376 ударів дронами-камікадзе та 4 015 обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії, у восьми локаціях станом на 22:00 понеділка бої ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27143