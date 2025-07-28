Кабмін перепризначив Постоловську заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності

Кабінет міністрів перепризначив Ірину Постоловську на посаду заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Зокрема, прийнято рішення вважати Ірину Постоловську такою, що продовжує працювати на посаді заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань європейської інтеграції.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Дениса Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

21 липня Кабінет міністрів перейменував Міністерство соціальної політики України на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

25 липня Кабінет міністрів призначив Людмилу Шемелинець першим заступником міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України, а Інну Солодку заступником міністра соцполітики. Крім того, урядом прийнято рішення вважати Анатолія Комірного таким, що продовжує працювати на посаді заступника міністра соціальної політики, сім’ї та єдності з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

В той же час, Дарію Марчак звільнено з посади першого заступника міністра соціальної політики України, у зв'язку з призначенням на посаду заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6332