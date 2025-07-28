Трамп повторив загрозу вторинних санкцій, якщо не буде українського врегулювання до кінця дедлайну

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив про намір запровадити вторинні санкції проти Росії, якщо до кінця дедлайну не буде досягнуто врегулювання українського питання.

"Це будуть санкції: можливо, мита, вторинні мита", - сказав американський лідер журналістам.

Він зазначив, що не хотів би вживати нових заходів, спрямованих проти Росії.

"Я не хочу робити це щодо Росії, я люблю російський народ, чудові люди", - зазначив він, водночас зазначивши, що ситуація між Росією та Україною "має бути врегульована".

"Я думаю, що зрештою щось трапиться. Це має статися швидко", - наголосив він, розмірковуючи про перспективи врегулювання.