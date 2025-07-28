Інтерфакс-Україна
Події
15:48 28.07.2025

Єрмак про заяву Трампа: Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено

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Єрмак про заяву Трампа: Путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено
Фото: https://www.president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував президенту США Дональду Трампа за чітку позицію "мир через силу", зазначивши, що Путін розуміє лише силу.

"Дякуємо Президенту США Дональду Трампу за тверду позицію та чіткий сигнал - мир через силу. Президент Трамп заявив, що скорочує термін, який він дав путіну для завершення війни, бо вважає відповідь очевидною. путін розуміє лише силу - і це чітко й голосно донесено", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив про розчарування Володимиром Путіним та намір скоротити 50-денний термін виставленої йому умови для припинення вогню в Україні.

"Ми п'ять разів вже могли дійти згоди. Я багато говорив з президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре - кожен з цих п'яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва? і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. І я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. То ж нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп журналістам у понеділок.

Теги: #єрмак #мир_через_силу #трамп

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