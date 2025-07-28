Бізнес закликає держоргани прийняти до 1 жовтня законодавчі зміни для продовження тесту "еАкцизу" - Укртютюн

Підприємці закликають органи державної влади до 1 жовтня 2025 року ініціювати та прийняти зміни до закону №3173-IX щодо впровадження системи "еАкциз" для продовження терміну тестування та її належного впровадження, йдеться в повідомленні на сайті Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн".

Згідно з опублікованою в понеділок інформацією, 21 липня в парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики пройшла робоча зустріч бізнес-асоціацій, профільних міністерств, виробників та імпортерів підакцизної продукції, присвячена проблемним питанням впровадження електронної системи простежуваності підакцизних товарів "еАкциз", де підприємці висловили занепокоєння щодо строків впровадження системи через її неготовність до повноцінного тестування та вкрай обмежений час на впровадження.

"Представники бізнесу застерегли, що без законодавчих змін, які забезпечать достатній період для тестування всіх компонентів системи "еАкциз", з 1 січня 2026 року існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету - понад 400 млн грн щоденно, що є неприпустимим в умовах воєнного стану", - наголошується в повідомленні.

Тому бізнес очікує від влади чітких термінів щодо прийняття зазначених законодавчих змін, а також завершення розробки повноцінної версії системи "еАкциз", резюмували в асоціації.

Як пояснили в "Укртютюні", такий підхід забезпечить виконання системою "еАкциз" її основного призначення, надасть бізнесу необхідний час для налаштування, дозволить уникнути технічних збоїв, збереже стабільність надходжень до бюджету та запобігатиме зростанню тіньового сектору.

Як повідомлялося, 26 червня бізнес-асоціації вже зверталися до уряду з вимогою не запускати Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("еАкциз") без належної підготовки. До звернення приєналися Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), асоціації "Укртютюн" та "Укргорілка", ГС "Український фуд-ритейл альянс", Спілка Українських підприємців (СУП).

Вони нагадали, що відповідно до чинного законодавства уряд мав до 27 січня 2024 року ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року. Водночас необхідні підзаконні акти досі не прийнято, а графік Міністерства цифрової трансформації України передбачає підготовку системи до продуктивного режиму лише наприкінці 2025 року - без готових програмних рішень для роботи в режимі офлайн. Експерти акцентували, що це суперечить вимогам закону України №3173-ІХ, унеможливлює своєчасну підготовку бізнесу, створює технічні ризики та операційну невизначеність.