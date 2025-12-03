Запровадження системи "еАкциз" відкладено до 1 листопада 2026р

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Верховна Рада України продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року, запуск системи очікується з 1 листопада, повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у середу.

"Запускаємо "еАкциз" з 1 листопада 2026 року — бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи. Парламент погодив продовження термінів тестування "еАкцизу". Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу", - оголосив він.

За інформацією очільника Мінцифри, це рішення гарантуватиме максимально безпечний і стабільний запуск системи. Під час тестування бізнес зможе налаштувати касові та складські програми, навчити команди працювати з e-марками, протестувати роботу в реальних умовах.

Федоров додав, що тестування відбуватиметься до 12 жовтня 2026 року, а вже з 1 листопада 2026 року "еАкциз" стане обов’язковим для всіх.

В уряді очікують, що запровадження електронної системи простежуваності підакцизних товарів стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами на ринку алкоголю та тютюну й посилить податкові надходження в бюджет. Такі системи в ЄС уже показали ефективність, зокрема система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації розпочало бета-тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів і закликає підприємців долучатися до її випробування.