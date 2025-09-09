Бізнес знову закликав відтермінувати мінімум на 10 місяців впровадження єАкцизу через неготовність системи

Компанії-члени Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) закликали уряд та народних депутатів до 1 жовтня 2025 року прийняти законодавчі зміни, що передбачають відтермінування запуску електронної системи "еАкциз" та продовження тестового режиму роботи системи щонайменше на 10 місяців (включно з офлайн-застосунком, інтеграцією з РРО/ПРРО та повним циклом обігу продукції)..

"Законом України №3173-IX передбачений запуск Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет з 1 січня 2026 року. Втім станом на сьогодні її функціонал залишається фрагментарним і далеким від повноцінної готовності до експлуатації", - йдеться в повідомленні пресслужби ЄБА у вівторок.

В асоціації наголошують, що повноцінне тестування системи еАкциз мало розпочатися з 1 березня 2025 року, однак усі підзаконні акти, що мають регулювати роботу системи, досі не ухвалені, а розробка ПЗ відбувається із значним запізненням.

Наголошується, що фактично тестовий режим скорочується до 2 місяців замість визначених законом 10 місяців. Відповідно до наявного в бізнесу графіку від Мінцифри, система буде готова для повноцінного тестування тільки з листопада 2025 року, а офлайн-застосунок, що є її невід’ємним компонентом - лише з 1 січня 2026 року, коли система вже має бути введена в дію.

"Можливість комплексного тестування електронної системи – не менше 10 місяців – має принципове значення для підготовки бізнесу до нової моделі простежуваності підакцизної продукції. Оператори ринку потребують достатньо часу, щоб адаптувати свої внутрішні процеси, інтегрувати необхідні ІТ-рішення та провести тестування на всіх етапах руху підакцизної продукції – від виробника або імпортера до споживача", - пояснюють в ЄБА.

Також бізнес наголошує, що з початку наступного року компаніям буде заборонено ввозити підакцизну продукцію з паперовою маркою або маркувати нею товари в Україні. В учасників ринку залишається остання можливість замовити паперові марки акцизного податку до 8 жовтня 2025 року (за два місяці до їх отримання), до того ж є ризик, що більшість імпортерів не встигнуть ввезти в Україну продукцію з паперовою маркою, що буде отримана ними в грудні 2025 року.

В ЄБА зазначають, що бізнес неодноразово озвучував цю проблему під час робочих зустрічей та в публічній комунікації з держ органами, але вона досі лишилась без належного реагування. Також бізнес вважає, що запропонований деякими держорганами альтернативний варіант її вирішення – паралельне функціонування еАкцизу та одночасне замовлення з подальшим обігом паперових марок у І пол.-2026 року - є дуже складним з адміністративного погляду та не вирішує проблему, а лише створює значні технічні, логістичні, фінансові та юридичні ризики для легальних операторів ринку.

Підкреслюється, що запуск без належної підготовки може призвести до масштабних збоїв у роботі компаній, скорочення надходжень до державного бюджету та дестабілізації ринку.

У випадку неприйняття змін та позбавлення бізнесу повноцінного, законодавчо передбаченого, періоду для тестування системи з моменту готовності всіх її компонентів, це може спричинити тимчасову або повну зупинку діяльності компаній з 1 січня 2026 року, що, в свою чергу, вплине на ланцюги поставок, стабільність функціонування галузей, що пов’язані з виробництвом, імпортом і продажем алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Зупинка діяльності також призведе до втрат держбюджету, які, за попередніми розрахунками, можуть сягати мільярдів гривень за кожен місяць нестабільної роботи ринку, що призведе до вибухового зростання нелегального обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в умовах дестабілізації легального ринку, що нівелює всі попередні досягнення легального бізнесу у взаємодії з правоохоронними органами щодо мінімізації та подолання незаконного обігу підакцизної продукції.

Крім того, з’являється ризик зникнення імпортної та національної алкогольної і тютюнової продукції з полиць магазинів, внаслідок значних перебоїв в операційній діяльності легального бізнесу (імпортерів, виробників, дистриб’юторів, роздрібних продавців) через недосконалість функціонування системи з 1 січня 2026 року; збільшення випадків завдання шкоди життю і здоров’ю внаслідок зростання споживання нелегальної підакцизної продукції.

Зранку у вівторок голова парламенського Фінкомітету Данило Гетманцев повідомив, що, крім ЄБА, отримав повідомлення з проханням відтермінувати повноцінне впровадження єАкцизу також від Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" та від Федерації роботодавців України.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко 8 вересня, уряд найближчим часом має розглянути розроблений мінфіном та ДПС на прохання Мінцифри законопроєкт щодо продовження на пів року перехідного періоду для одночасного використання паперових та електронних акцизних марок. Пресслужба ЄБА підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна", що це той самий законопроєкт, який не підтримав бізнес через наявність великої кількості ризиків одночасної роботи обох видів марок.