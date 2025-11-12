Інтерфакс-Україна
16:19 12.11.2025

Фінкомітет Ради рекомендував уряду звільнити заступника міністра Мінцифри Вискуба за зрив запровадження "еАкцизу"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики рекомендував парламенту продовжити строки запровадження реформи "еАкцизу", повідомив керівник комітету Данило Гетманцев.

"Рекомендували ВР продовжити строки запровадження реформи "еАкцизу", зірваної Мінцифрою цього року. Термін перенесений на 1.11.26 року, а отже і детінізація ринків тютюну та алкоголю гальмується. Переконаний, що так буде відбуватися, доки чиновник не буде нести персональну відповідальність за власну бездіяльність", - написав він у Телеграм-каналі.

Керівник комітету додав, що народні депутати рекомендували Кабінету Міністрів прийняти рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності та розглянути питання про відповідність першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба посаді, яку він обіймає, оскільки він відповідальний за впровадження "еАкцизу". Парламентарії звинувачують його у зриві строків початку функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Гетманцев підкреслив, що профільний комітет очікує від уряду відповідного рішення.

Теги: #еакциз #верховна_рада #гетманцев #фінкомітет

