Бізнес-асоціації закликали уряд не запускати електронну систему "єАкциз" без належного тестування

Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), асоціації "Укртютюн" та "Укргорілка", ГС "Український фуд-ритейл альянс", Спілка Українських підприємців (СУП) та Національна організація роздрібної торгівлі звернулися до уряду з вимогою не запускати електронну систему простежуваності підакцизних товарів без належної підготовки, повідомила пресслужба ЄБА.

Бізнес-асоціації привернули увагу уряду до критичної ситуації, що склалася навколо впровадження Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет ("єАкциз" – ІФ-У), що передбачено законом №3173-ІХ.

"Бізнес підтримує запровадження електронної акцизної марки як важливий крок до цифровізації контролю обігу підакцизної продукції та боротьби з тіньовим ринком. Водночас бізнес-спільнота наголошує, що без всебічного тестування, перевірки надійності та стабільності функціонування всіх компонентів електронної системи неможливо гарантувати її безперебійну роботу, а отже – реалізувати її основну мету: посилення контролю для забезпечення повноти сплати податків з підакцизних товарів і протидії їх незаконному виробництву та обігу", - ідеться в зверненні.

Асоціації нагадали, що відповідно до чинного законодавства уряд мав до 27 січня 2024 року ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року. Водночас необхідні підзаконні акти досі не прийнято, а графік Міністерства цифрової трансформації України передбачає підготовку системи до продуктивного режиму лише наприкінці 2025 року - без готових програмних рішень для роботи в режимі офлайн. Експерти акцентували, що це суперечить вимогам Закону України №3173-ІХ, унеможливлює своєчасну підготовку бізнесу, створює технічні ризики та операційну невизначеність.

У разі запуску Електронної системи з 1 січня 2026 року без належного тестування всіх її компонентів та стабільного доступу до повного функціоналу – існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, що є неприпустимим в умовах воєнного стану, переконані профільні бізнес-об`єднання.

Асоціації закликали представників державної влади якнайшвидше надати бізнесу чітке розуміння щодо дати ухвалення обов’язкових підзаконних актів; дати готовності до продуктивного режиму електронної системи з усіма її компонентами, включаючи програмні рішення для роботи з системою в режимі офлайн.

Бізнес також закликав забезпечити можливість тестування та належного впровадження повноцінної електронної системи протягом строку, що є не меншим від наразі закріпленого в законі №3173-IX, шляхом внесення відповідних змін до законодавства щодо електронної простежуваності підакцизних товарів.

"Тільки такий підхід забезпечить виконання електронною системою її основного призначення, надасть бізнесу необхідний час для налаштування, дозволить уникнути технічних збоїв, збереже стабільність надходжень до бюджету та запобігатиме зростанню тіньового сектору", - наголосили представники бізнесу, запевнивши, що готові до конструктивного діалогу щодо невідкладності завершення розробки електронної системи, ухвалення необхідних підзаконних актів, а також напрацювання відповідних змін до законодавства.