Викрито 15 осіб, які намагались налагодити збут "трофейної" зброї

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили 15 осіб, які намагались налагодити збут "трофейної" зброї, вилучено вибухівку, гранатомети, автомати та гвинтівки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок відомство інформує, що за процесуального керівництва окружних та обласних прокуратур проведено комплексні заходи Служби безпеки України та Нацполіції України, під час яких викрито 15 осіб, причетних до спроб організації незаконного обігу зброї та боєприпасів.

"У фігурантів вилучено вогнепальну зброю, зокрема автоматичну, гранатомети, снайперські гвинтівки, понад 9 кг вибухових речовин та десятки бойових гранат", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, згідно з повідомленням, в Києві затримано трьох осіб, які переправляли озброєння з територій колишніх бойових дій для реалізації у столиці. Зброю, зокрема автомати Калашникова, фігуранти зберігали у квартирах та орендованому гаражі.

"У Чернівцях викрито ще трьох осіб, які намагалися збути ручний протитанковий гранатомет, 35 тротилових шашок, підривники та електродетонатори", - інформують в прокуратурі.

Також на Херсонщині викрито раніше неодноразово судимого жителя Бериславського району, який намагався продати автомата Калашникова (АК-74) та 30 набоїв до нього.

А на Івано-Франківщині, як зазначається в повідомленні, затримано осіб із Коломийського та Косівського районів, які намагалися реалізувати близько трьох десятків осколкових гранат представникам кримінального середовища.

Крім того, в Чернігові викрито ще п’ятьох осіб, серед яких — раніше неодноразово судимий місцевий житель, який перебуваючи в СІЗО за новими епізодами, залучив спільників для реалізації незаконно вилученої зброї. Засоби ураження вивозили з районів бойових дій та переховували у схронах до моменту збуту.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вони перебувають під вартою.