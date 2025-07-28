ЦПД: Історія про нібито військового ЗСУ, що "розстріляв командира" і "здався в полон", – черговий фейк роспропаганди

Російська пропаганда поширює чергове постановочне відео з метою дискредитації Збройних сил України та дестабілізації українського суспільства, повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

"Цього разу вигадали історію про буцімто українського військового, який "розстріляв командира" і "здався в полон" росіянам. У ролику озвучується класичний набір російських наративів: насильство з боку командування, примусова мобілізація та "гуманність" російського полону", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що відео має ознаки фейку: немає жодних деталей, за допомогою яких можна було б встановити час і місце подій, військовий підрозділ чи особисті дані фігурантів. Обличчя замасковане, жодних шевронів чи доказів належності до ЗСУ немає. Риторика героя відео копіює типові штампи кремлівської пропаганди.

"Поширення подібних фейків — частина інформаційної операції рф, спрямованої на підрив довіри до Сил оборони України, зниження бойового духу та зрив мобілізаційних процесів", - зазначає ЦПД.

"Центр уже неодноразово спростовував фейки ru-пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців з боку командування. До прикладу, нещодавно пропагандисти поширили ролик із буцімто "покаранням" військового, якого прив’язали до дерева з пакетом на голові та вимагали з нього гроші", - нагадали у ЦПД.