Інтерфакс-Україна
Події
11:45 28.07.2025

Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

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Литва витратила понад $2 млрд на закупівлі зброї у США

Витрати Литви на закупівлю зброї в США перевищили $2 млрд, повідомила пресслужба литовського Міноборони.

"На сьогодні Литва інвестувала понад $2 млрд в американську зброю. Наразі понад 20% усіх оборонних закупівель Литви припадає на продукцію США", - йдеться в повідомленні.

"Зміцнення оборонної промисловості - спільна мета Литви та США. Литва запрошує американські компанії інвестувати в Литву, пропонуючи можливості спільного виробництва, "зелені коридори" та податкові пільги", - додали у відомстві.

Також повідомляється, що "восени цього року планується відкриття нової інфраструктури та навчальних баз для американських військ. Інвестиції Литви в ці проєкти перевищують $200 млн".

Теги: #зброя #литва #сша #закупівля

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