Інтерфакс-Україна
Події
11:05 28.07.2025

США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

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США можуть скоротити військовий контингент у Європі на 30% - ЗМІ

США в рамках перегляду підходу до розміщення військ за кордоном можуть вивести з країн Європи 30% від військовослужбовців, які перебувають там, повідомляє Politico з посиланням на джерело.

"Представник НАТО, який розмовляв із Politico на умовах анонімності, сказав відверто, що скорочення військової присутності в Європі на 30% можливе, причому йтиметься про її послідовну реорганізацію", - інформує видання.

Газета нагадує, що раніше в липні глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус здійснив поїздку до Вашингтона для обговорення цього питання. Після зустрічі з шефом Пентагону Пітом Гегсетом Пісторіус стверджував, що він ще два роки тому заявляв про можливість скорочення внеску США в забезпечення безпеки Європи. "Нам потрібно визнати, що у США є свої інтереси - в Індо-Тихоокеанському регіоні, у справі захисту морських шляхів", - говорив міністр.

Пісторіус зазначив, що важливо забезпечити чітку координацію, якщо США ухвалять рішення про часткове виведення військ із Європи. Очільник Міноборони ФРН наголосив, що скорочення американської військової присутності не повинно створити критичні вразливості в європейській обороні.

Однак, зазначає Politico, нинішній статус переговорів США і ФРН з цього питання неясний. У Міноборони ФРН відмовилися коментувати це питання.

За даними видання, США до вересня представлять остаточну версію доповіді, присвяченої перегляду розгортання американських військ за кордоном.

На початку липня з проєкту оборонного бюджету на 2026 рік, схваленого комітетом зі збройних сил Палати представників Конгресу США, стало відомо, що Пентагон може скоротити угруповання американських військ у Європі до 76 тис. військовослужбовців. Наразі в Європі перебувають 100 тис. американських військовослужбовців. Із країн Європи найбільше солдатів США перебуває у ФРН - 35 тис.

У лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що країни НАТО зобов'язані нарощувати витрати на оборону й у такий спосіб дати змогу Вашингтону зайнятися вирішенням завдань у Східній Азії. У червні Хегсет сказав, що США мають намір переглянути стратегію з розміщення збройних сил у світі, збираються перенаправити їх в Індо-Тихоокеанський регіон.

Теги: #європа #скорочення #сша #військові

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