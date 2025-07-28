Інтерфакс-Україна
Події
08:35 28.07.2025

Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

1 хв читати
Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області, внаслідок чого у Юнаківській громаді загинули три жінки, у Середино-Будській громаді поранено чоловіка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Юнаківській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА по цивільному автобусу 3 особи загинули три жінки – 66, 74 та 78 років та 19 людей поранено. У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено чоловіка 1970 р.н", - йдеться в повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів; 15 ударів РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення; у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі; у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5-ти поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок; у Юнаківській громаді пошкоджено пошкоджено рейсовий автобус; у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 28.07.2025
Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

08:16 28.07.2025
Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

07:09 28.07.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

19:43 27.07.2025
Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

19:35 27.07.2025
Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

18:13 27.07.2025
Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі

Росіяни вдарили по автобусу з цивільними у Сумському районі

12:05 27.07.2025
Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

11:57 27.07.2025
Окупанти майже 70 разів обстріляли міста і села Сумської області, загинули 2 мирних жителів, 4 поранені

Окупанти майже 70 разів обстріляли міста і села Сумської області, загинули 2 мирних жителів, 4 поранені

09:12 27.07.2025
Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

00:26 27.07.2025
У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський підписав закон про факторинг

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

ОСТАННЄ

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

Нічна атака на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них - 2-річна дівчинка

Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

Сирія проведе парламентські вибори у вересні

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

28 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Вночі ВМС знищили 2 ворожих "Шахедів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА