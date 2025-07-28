Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 14 територіальних громадах області, внаслідок чого у Юнаківській громаді загинули три жінки, у Середино-Будській громаді поранено чоловіка, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Юнаківській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА по цивільному автобусу 3 особи загинули три жінки – 66, 74 та 78 років та 19 людей поранено. У Середино-Будській громаді через удар FPV-дроном поранено чоловіка 1970 р.н", - йдеться в повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів; 15 ударів РСЗВ.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Путивльській громаді пошкоджено два приватні житлові будинки, нежитлове приміщення; у Глухівській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові будівлі; у Сумській громаді пошкоджено вікна двох 5-ти поверхових житлових будинків та одного 3-х поверхового житлового будинку, об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок; у Юнаківській громаді пошкоджено пошкоджено рейсовий автобус; у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль.