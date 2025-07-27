Інтерфакс-Україна
Події
22:21 27.07.2025

Макрон і Урсула фон дер Ляєн у розмовах із Зеленським наголосили на важливості незалежних антикорупційних органів

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Президент Франції Еммануель Макрон та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю провели телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких наголосили на важливості збереження незалежності антикорупційних інституцій у країні.

"Ми поділяємо переконання, що сьогодні Україна також відрізняється від Росії тим, що, незважаючи на війну, вона залишається живою демократією - і що вона сповнена рішучості продовжувати рух вперед на своєму європейському шляху. У цьому контексті ми підтвердили важливість боротьби з корупцією на чолі з незалежними і повністю ефективними інституціями", - написав Макрон в Х.

Урсула фон дер Ляєн, у свою чергу, зазначила, що Україна вже досягла значного прогресу на своєму шляху до ЄС і має зберегти незалежні антикорупційні органи як "наріжний камінь верховенства права".

Джерела: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1949451128396988484

https://x.com/vonderleyen/status/1949462542738137423

Теги: #антикорупційні #органи #зеленський

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