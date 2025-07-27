Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

"Завдяки українським лікарям, усім працівникам медичної сфери українська медична сфера не зупинялася ні на мить упродовж цієї війни. Дякую за вашу роботу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".