Інтерфакс-Україна
Події
19:05 27.07.2025

Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

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Зеленський привітав медиків із професійним святом і відзначив їх державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бойовими та цивільними медиками в одному з медцентрів системи МВС і відзначив їх державними нагородами.

"Завдяки українським лікарям, усім працівникам медичної сфери українська медична сфера не зупинялася ні на мить упродовж цієї війни. Дякую за вашу роботу", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава держави відзначив військових і цивільних медиків орденами й медалями та присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" і "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

 

Теги: #день_медичного_працівника #зеленський

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