Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорив з нею законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України.

"Глава держави подякував Єврокомісії за надану експертизу. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн мають однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", - повідомляється на сайті голови держави у неділю.

Зеленський повідомив, що Україна продовжує реформи для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility і що він підписав у неділю закони про реформу АРМА та про факторинг.

При цьому він подякував ЄС за ухвалення 18-го пакета санкцій проти РФ, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту до $47,6 за барель і повідломив, що Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій - усі 18 пакетів вже чинні.

"Лідери окремо обговорили євроінтеграційний шлях України та зусилля, яких необхідно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер. Сторони домовилися працювати в цьому напрямі максимально оперативно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його. У низці міст України з вівторка почалися щоденні акції протесту проти законопроєкту.

Зеленський після ним термінового підписання закону про обмеження незалежності САП та НАБУ та різкої критики цього кроку з боку частини суспільства та зовнішніх партнерів заявив про намір внести в парламент законопроєкт, який "забезпечить силу" системі правопорядку, відсутність російського втручання в неї та норми для незалежності антикорупційних інституцій.

24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрований внесений Зеленським законопроєкт №13533 щодо повноважень НАБУ і САП. Верховна Рада розгляне його 31 липня, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Очільники дипломатичних місій країн G7 заявили, що очікують швидкого ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ й САП. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді свій законопроєкт і заявила, що "його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри".