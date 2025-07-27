Інтерфакс-Україна
Події
13:03 27.07.2025

Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

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Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

Значні дощі, грози очікуються в західних, Житомирській та Вінницькій областях в понеділок, 28 липня, температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються помірні, у Київській та Черкаській областях місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°, у північних областях 27-32°.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

В Києві 28 липня йтиме дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 28 липня була зафіксована на позначці 34,6° в 1945р., найнижча – на позначці 8,4° вище ноля в 1890р.

У вівторок, 29 липня, в західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі; температура вночі 14-19°, вдень 19-24°.

У більшості північних, центральних, вдень в Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильна спека 35-38°.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний 7-12 м/с.

В Києві 29 липня очікується короткочасний дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 30-32°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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