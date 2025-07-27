ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

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Сили протиповітряної оборони України ліквідували 78 з 83 ворожих безпілотників, якими РФ атакувала Україну, проте є влучання в трьох локаціях, повідомляють Повітряні сили.

"За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, в ніч на 27 липня (із 22.30 26 липня) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 5 БпЛА у 3 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.