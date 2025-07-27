Два тіла знайшли на місці зруйнованого в Степногірську будинку

У зруйнованому Росією будинку в Степногірську Запорізької області на згарищі знайшли тіла двох людей, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого росією будинку у Степногірську", - написав він у телеграмі.

Федоров повідомив, що в суботу ворог ударив реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу.

Унаслідок влучання зруйнований приватний будинок виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.