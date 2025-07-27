Інтерфакс-Україна
Події
09:12 27.07.2025

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

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Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу вісім постраждалих, серед яких одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він в телеграмі.

Прокудін повідомив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Новодмитрівка, Дослідне, Понятівка, Микільське, Іванівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Шляхове, Новоберислав, Шевченківка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Милове, Дудчани, Республіканець, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Бургунка, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автомобілі.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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