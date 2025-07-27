Окупанти за добу втратили 920 осіб та 122 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 1 танк, 4 бронемашини, 10 артсистем, 199 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1049250 (+920) осіб, танків – 11057 (+1) од, бойових броньованих машин – 23063 (+4) од, артилерійських систем – 30822 (+10) од, РСЗВ – 1449 (+1) од, засоби ППО – 1201 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199), крилаті ракети – 3546 (+11), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122), спеціальна техніка – 3935 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.