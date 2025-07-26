Інтерфакс-Україна
Події
23:37 26.07.2025

Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

1 хв читати

Російські війська ввечері суботи знову обстріляли цивільних в Сумській області, троє постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади – у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", - ідеться в повідомленні.

Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37344

Теги: #сумська #рф #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 26.07.2025
Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

20:24 26.07.2025
Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

Сили оборони знищили ворожого командира на Великобурлуцькому напрямку Харківщини

19:26 26.07.2025
У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

18:53 26.07.2025
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, є жертва та постраждалі

15:15 26.07.2025
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу – ЗМІ

Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу – ЗМІ

12:11 26.07.2025
Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

09:01 26.07.2025
Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

08:29 26.07.2025
Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

07:59 26.07.2025
П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

02:37 26.07.2025
Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Харківській області, - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

На Нікопольщині через артобстріл загинув 66-річний чоловік - ОВА

ОСТАННЄ

Харків під атакою ворожих БпЛА, зафіксовано удар по непрацюючому цивільному підприємству

Зеленський: уряд виділив додаткові 300 млн грн для підтримки університетів у прифронтових і прикордонних регіонах

Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Російська атака по Дніпру зруйнувала виробництво та склади компанії Teahouse

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

РФ дронами атакувала Херсонщину, постраждали двоє чоловіків - ОВА

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

В рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну дитину – Зарівна

Російський дрон пошкодив будівлю Сумської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА