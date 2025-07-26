Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

Російські війська ввечері суботи знову обстріляли цивільних в Сумській області, троє постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади – у Ковпаківському районі міста. Унаслідок удару постраждали цивільні", - ідеться в повідомленні.

Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу.

Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/37344