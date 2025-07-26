Інтерфакс-Україна
Події
21:49 26.07.2025

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

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Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на кожен удар РФ по українським містам та енергетиці.

"Було сьогодні, на жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах. Суми – зокрема, по українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Також він повідомив, що згідно доповіді головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського наразі багато уваги до Покровського напрямку. Також є успішні дії українських підрозділів на Сумщині. "Дякую вам! Знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо", - каже президент.

 

 

Теги: #війна #ситуація #зеленський

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