Інтерфакс-Україна
Події
19:26 26.07.2025

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

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У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл у суботу, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Білозерки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, у хлопчика мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Зараз він у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу.

У жінки діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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