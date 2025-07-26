У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл у суботу, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Білозерки постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина", - написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, у хлопчика мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Зараз він у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу.

У жінки діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.