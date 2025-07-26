Інтерфакс-Україна
Події
12:46 26.07.2025

Зеленський: вдалося зірвати плани ворога щодо Сумщини, українські військові продовжують діяти на російській території

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Зеленський: вдалося зірвати плани ворога щодо Сумщини, українські військові продовжують діяти на російській території

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, а українські військові продовжують діяти і на російській території.

"Особлива увага – Покровському напрямку. Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу, розповідаючи про доповідь головкома Олександра Сирського.

Він також подякував Сирському за те, що "вдалося зірвати російський план щодо Сумщини". "Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - підкреслив президент.

За його словами, детально обговорили потреби наших підрозділів – конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. "На наступному тижні говоритиму про це з партнерами", - зазначив Зеленський.

Окремі завдання він дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року.

"Була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора.

Сьогодні ж була доповідь керівника ГУР – без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно", - додав також верховний головнокомандуючий.

Теги: #сирський #зеленський #сумщина

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