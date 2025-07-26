Інтерфакс-Україна
Події
12:11 26.07.2025

Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак

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Ще одну дівчину повернули на підконтрольну уряду територію України - Єрмак
Фото: https://www.president.gov.ua

Ще одну дівчину вдалося повернути на підконтрольну уряду територію України, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території рф. 18-річна дівчина провела три роки в росії, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році", - написав Єрмак у телеграм-каналі у суботу.

За його словами, попри все, дівчина "не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення, днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України".

Єрмак також подякував команді Helping to Leave за підтримку і допомогу в порятунку дівчині.

Теги: #єрмак #повернення #рф #bring_kids_back_ua

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