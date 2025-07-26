Інтерфакс-Україна
Події
10:41 26.07.2025

На Донеччини поранено 10 людей за минулу добу через обстріли ворога

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На Донеччини поранено 10 людей за минулу добу через обстріли ворога
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Всього за минулу добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 943 людини, у тому числі 288 дітей, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він зазначив у телеграм-каналі у суботу, що у Покровському районі - у Родинському поранено 2 людини, пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю. Ще 2 людини поранено у Мирнограді.

У Краматорському районі - у Лимані і Зарічному пошкоджено по будинку. У Дружківці поранено людину. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 5 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт і газогін.

Ц Бахмутському району - у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

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