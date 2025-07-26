Зеленський: не може бути жодної тиші у відповідь на удари ворога по мирному населенню

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що "не може бути жодної тиші у відповідь на удари ворога по мирному населенню".

"Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - написав президент у телеграм-каналі в суботу.

"Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир", - підкреслив Зеленський.