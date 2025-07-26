Інтерфакс-Україна
Події
08:48 26.07.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

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Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 191 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи. 

" За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4172 дрони-камікадзе та здійснили 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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