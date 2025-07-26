Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 191 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

" За уточненою інформацією, загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 78 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4172 дрони-камікадзе та здійснили 6279 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомляє Генштаб