Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Марчак до цього займала посаду першого заступника міністра соціальної політики України.

Крім того, уряд звільнив Вікторію Киреєву з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Олександра Семенця - з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України і Сергія Власенка - з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболєва, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки.

23 липня Кабінет міністрів перепризначив п'ятьох заступників і держсекретаря міністерства економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6325