Інтерфакс-Україна
Події
22:27 25.07.2025

Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

1 хв читати

Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Марчак до цього займала посаду першого заступника міністра соціальної політики України.

Крім того, уряд звільнив Вікторію Киреєву з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Олександра Семенця - з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України і Сергія Власенка - з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболєва, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки.

23 липня Кабінет міністрів перепризначив п'ятьох заступників і держсекретаря міністерства економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6325

Теги: #призначення #мінекономіки #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 25.07.2025
Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

22:35 25.07.2025
Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

22:23 25.07.2025
Кабмін призначив Шемелинець першим заступником міністра соцполітики, і Солодку - заступником міністра

Кабмін призначив Шемелинець першим заступником міністра соцполітики, і Солодку - заступником міністра

22:20 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

21:24 25.07.2025
Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

03:46 24.07.2025
Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС - Матернова

00:13 24.07.2025
Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

Кабмін поклав на Міненерго функції із забезпечення формування держполітики у сфері управління зоною відчуження

00:12 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

Кабмін пропонує Раді погодити нові норми підтримки сімей з дітьми: підвищення виплат за народження, "єЯсла", "Пакунок школяра"

00:11 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

00:08 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

Кабмін пропонує Раді скасувати понад 60 інструментів держрегулювання господарської діяльності у різних сферах

ВАЖЛИВЕ

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом

Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

ОСТАННЄ

Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

Росіяни втретє вдарили по Київському району Харкова, наслідки уточнюються - мер

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали посилення напрямку БпЛА, зокрема, дронів-перехоплювачів - Сирський

Сибіга привітав позицію країн G7 щодо боротьби з корупцією в Україні

Сенатор Блюменталь привітав кроки Зеленського щодо антикорупційних органів

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Кабмін звільнив Черногоренко з посади заступниці міністра оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА