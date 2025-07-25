У Куп'янському районі Харківщини четверо постраждалих через ворожі обстріли

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Курилівки та Куп'янська (Харківська обл), які ЗС РФ здійснили протягом п'ятниці - 4 постраждалих.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

О 7:30 російський FPV-дрон вдарив по території сільськогосподарського підприємства в Курилівці. Поранення дістав 44-річний чоловік.

Орієнтовно об 11:45 ЗС РФ атакували Куп’янськ. Було поранено 41-річну жінку.

О 12:50 по місту влучив fpv-дрон. Дві жінки (41 та 78 років) отримали вибухові поранення.