Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 липня, провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом.

"Провів сьогодні також наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом плануємо реалізувати. І звісно, триває наша комунікація з усіма партнерами для того, щоб цим літом не втрати жодного дня, який може дати додатковий тиск на Росію", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він подякував європейським лідерам і США, за те, що тиск на агресора не слабшає.

"Ми готуємо більше неприємностей для ворога", - наголосив президент.