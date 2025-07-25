20:34 25.07.2025
Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 липня, провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом.
"Провів сьогодні також наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом плануємо реалізувати. І звісно, триває наша комунікація з усіма партнерами для того, щоб цим літом не втрати жодного дня, який може дати додатковий тиск на Росію", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.
Він подякував європейським лідерам і США, за те, що тиск на агресора не слабшає.
"Ми готуємо більше неприємностей для ворога", - наголосив президент.