Інтерфакс-Україна
Події
20:27 25.07.2025

Жовква обговорив з послами країн Північної Європи та Балтії зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі

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Жовква обговорив з послами країн Північної Європи та Балтії зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, учасники обговорили підсумки третьої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в п'ятницю, Жовква зазначив, що Україна вкотре продемонструвала налаштованість на конструктивний діалог і запропонувала російській стороні провести зустріч на рівні лідерів, щоб якнайшвидше закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Дипломати також обговорили, яких зусиль варто докласти для того, щоб найближчим часом відкрити переговорні кластери щодо вступу України в ЄС.

"Наша країна розраховує на активну підтримку з боку держав Північної Європи та Балтії, зокрема Данії, яка зараз головує в Раді ЄС. Представники цих країн запевнили в тому, що продовжать робити все можливе для досягнення прогресу в переговорному процесі", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #перемовини #посли #офіс_президента

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