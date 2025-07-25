Жовква обговорив з послами країн Північної Європи та Балтії зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, учасники обговорили підсумки третьої зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Як повідомляється на сайті Офісу президента в п'ятницю, Жовква зазначив, що Україна вкотре продемонструвала налаштованість на конструктивний діалог і запропонувала російській стороні провести зустріч на рівні лідерів, щоб якнайшвидше закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Дипломати також обговорили, яких зусиль варто докласти для того, щоб найближчим часом відкрити переговорні кластери щодо вступу України в ЄС.

"Наша країна розраховує на активну підтримку з боку держав Північної Європи та Балтії, зокрема Данії, яка зараз головує в Раді ЄС. Представники цих країн запевнили в тому, що продовжать робити все можливе для досягнення прогресу в переговорному процесі", - йдеться в повідомленні.