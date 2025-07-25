Інтерфакс-Україна
Події
19:17 25.07.2025

Зарівна повідомила про чотирьох дітей, повернених з окупації в рамках Bring Kids Back UA

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Четверо українських дітей, які жили в окупованих РФ районах, змогли виїхати на підконтрольну уряду територію у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, повідомила радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"13-річну дівчинку змусили ходити до російської школи. Їй забороняли говорити українською. А коли вони з батьком самостійно намагались виїхати, її тата побили на блокпості. П’ятирічного хлопчика, якого вивезли в РФ, мама змогла повернути лише після тривалої й складної боротьби. Старшокласник, який замкнувся в собі через тиск пропаганди та заборони, втратив інтерес до навчання та спілкування. А сім’я семирічного хлопчика вирішила тікати після затримання батька на блокпості. Вже на вільній землі дитина вперше запитала: "Тепер Україна — не секрет?", - написала Зарівна у Телеграм в п'ятницю.

Дякую команді Save Ukraine за допомогу у порятунку дітей. Ми будемо боротися за кожну українську дитину.

Як повідомлялося, 15 червня Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну повернувся ще один 15-річний хлопець з мамою, а пізніше ще три юнаки віком 17, 18 та 22 роки. 1 липня Зарівна повідомила про повернення на підконтрольну уряду територію ще двох українських підлітків.

 

Теги: #діти #окупація #повернення

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