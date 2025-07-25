Інтерфакс-Україна
Події
16:51 25.07.2025

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти

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Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти
Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову продовжує зростати і станом на 16:35 складає 35 осіб, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці. Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харків #постраждалі

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