Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти

Фото: Харківська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову продовжує зростати і станом на 16:35 складає 35 осіб, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За останніми даними, медики надали допомогу 17 людям, зокрема – 12-річній дівчинці. Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.