Інтерфакс-Україна
Події
13:14 25.07.2025

Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

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Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX), повідомляє Верховна Рада.

"Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період", - йдеться у повідомленні Ради у телеграм у п'ятницю.

Зазначено, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією російської федерації проти України.

Теги: #мобілізація #закон #верховна_рада #продажа #воєннийстан

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