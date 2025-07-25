Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX), повідомляє Верховна Рада.

"Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період", - йдеться у повідомленні Ради у телеграм у п'ятницю.

Зазначено, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією російської федерації проти України.