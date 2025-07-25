Глава МЗС Польщі: ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше що він може зробити

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Польський уряд застеріг президента України Володимира Зеленського від згортання боротьби з корупцією в Україні і тиску на НАБУ та САП, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми донесли до президента Зеленського, що найгірше, що він може зараз зробити, - це відвернутися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу", - заявив Сікорський, передає пресслужба МЗС Польщі в соцмережі Х.