Інтерфакс-Україна
Події
13:10 25.07.2025

Глава МЗС Польщі: ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше що він може зробити

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Глава МЗС Польщі: ми донесли до Зеленського, що відмова від боротьби з корупцією – найгірше що він може зробити
Фото: Unsplash

Польський уряд застеріг президента України Володимира Зеленського від згортання боротьби з корупцією в Україні і тиску на НАБУ та САП, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Ми донесли до президента Зеленського, що найгірше, що він може зараз зробити, - це відвернутися від боротьби з корупцією. Українці борються за чесну, європейську державу", - заявив Сікорський, передає пресслужба МЗС Польщі в соцмережі Х.

Теги: #сікорський #польша #застереження #набу_сап #зеленський

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