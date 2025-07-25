Інтерфакс-Україна
Події
12:17 25.07.2025

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

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Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За словами спікера, він запропонує Верховній Раді прийняти законопроєкт одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Стефанчук також додав, що крім цього, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #стефанчук

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