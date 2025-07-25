Інтерфакс-Україна
Події
11:40 25.07.2025

Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи

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Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжують чути щоденну стрілянину та вибухи
Фото: https://www.iaea.org/

Група МАГАТЕ, яка працює на Запорізькій АЕС, продовжує майже щодня чути на об'єкті обстріли, вибухи та стрілянину, зазначена на сайті агентства з посиланням на генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі 24 липня.

За його словами, ядерна безпека та захищеність в Україні залишаються під загрозою.

Як нагадали в агентстві, раніше цього місяця окупована Запорізька АЕС повідомила групі МАГАТЕ, що 13 липня навчальний центр на об'єкті зазнав атаки з використанням безпілотника, у результаті якої було пошкоджено дах. Повідомлень про постраждалих не надходило, а команді МАГАТЕ не було надано доступ до навчального центра, розташованому за межами периметра об'єкта.

Окрім того, на ЗАЕС, як і раніше, залишається вкрай нестабільною ситуація із зовнішнім електропостачанням: вже майже три місяці станція має доступ лише до однієї лінії електропередачі, тоді як до конфлікту їх було 10.

Своєю чергою експерти МАГАТЕ також обговорили з окупаційним керівництвом ЗАЕС різні варіанти поповнення ставка-охолоджувача на станції після руйнування Каховської греблі два роки тому, а також подальше планування заходів готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, включаючи підготовку до навчань на об'єкті, які відбудуться цього року.

За інформацією МАГАТЕ, наразі на трьох діючих АЕС України — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — три з дев'яти енергоблоків зупинені для проведення планово-попереджувальних ремонтів.

Теги: #вибухи #магате #заес #обстріли

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