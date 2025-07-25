Інтерфакс-Україна
Події
11:03 25.07.2025

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

2 хв читати
Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП - ОЗОН

На акції в Києві проти закону, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у перший день зафіксовано 5,8 тис. учасників, у другий - 9,5 тис., свідчить інформація моніторингових груп ОЗОН Центру громадянських свобод.

Згідно даних моніторингових груп, ввечері 22 липня, у перший день на піку акції зафіксовано 5814 учасників (з похибкою у 500 людей), а 23 липня, у другий день на піку акції зафіксовано 9528 учасників (з похибкою у 1000 людей).

Зазначається, що в обидва дні під час акції монітори не зафіксували порушень з боку правоохоронних органів.

Як повідомлялося, згідно з інформацією місцевих медіа і відкритих джерел, відомо, що відповідні акції також проходили й в інших містах, зокрема в Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Тернополі, Житомирі, Рівному, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Кременчуці.

В свою чергу, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що РФ, зокрема спецслужби та пропагандисти, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив повномасштабній збройній агресії. 

24 липня президент Володимиром Зеленським вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо повноважень НАБУ та САП.

Також президент прокоментував мітинги, які пройшли у низці міст України проти обмеження повноважень антикорупційних органів, зауваживши, що важливо, що українці так гідно реагують на всі події.

Теги: #київ #озон #набу #акцій_протесту #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 25.07.2025
Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

10:26 25.07.2025
Президентський законопроєкт про НАБУ/САП повертає можливість правоохоронців проникати до житла без застережень – юрист

Президентський законопроєкт про НАБУ/САП повертає можливість правоохоронців проникати до житла без застережень – юрист

10:19 25.07.2025
Зеленський думає, що Рада проголосує за законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП

Зеленський думає, що Рада проголосує за законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП

04:45 25.07.2025
У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

У Києві з 21 поверху випав і загинув 4-річний хлопчик

22:27 24.07.2025
Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

21:44 24.07.2025
Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

20:59 24.07.2025
На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

19:08 24.07.2025
В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

14:21 24.07.2025
JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

JYSK відкрив два модернізовані магазини у Києві та Луцьку

12:48 24.07.2025
СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

СБУ запобігла теракту в центрі Києва: киянка за завданням ворога мала підірвати кафе

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті

Україна обговорює питання експорту озброєння з трьома країнами – Зеленський

В Україні немає російських дітей – Зеленський щодо вимог РФ після перемовин у Стамбулі

Зеленський щодо ризиків євроінтеграції України: ми хочемо бути частиною Європи, ніхто не хоче нічим ризикувати

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" тестово поширює верифікацію через "Дію" на 5 внутрішніх поїздів

Національний молитовний сніданок в 2025р буде наймасштабнішим за всю історію України - заступниця голови ОП Ковальська

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті

Україна обговорює питання експорту озброєння з трьома країнами – Зеленський

Зеленський: важливо, що суспільство говорить, я поважаю думку суспільства

Зеленський повідомив про пошук формату щодо списків обміну цивільних

В Україні немає російських дітей – Зеленський щодо вимог РФ після перемовин у Стамбулі

Зеленський щодо ризиків євроінтеграції України: ми хочемо бути частиною Європи, ніхто не хоче нічим ризикувати

Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА