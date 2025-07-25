Інтерфакс-Україна
Події
10:53 25.07.2025

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

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Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Потрібно закінчення війни, яке починається з зустрічі лідерів, необхідна адженда такої зустрічі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами в четвер.

При цьому президент додав, що "багато вдалося з деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - зазначив він.

Як повідомлялося, українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий уточнив, що пропозиція української сторони щодо зустрічі лідерів постійна, її можна реалізувати будь-коли, президент України Володимир Зеленський буде готовий зустрітися з Путіним.

Теги: #війна #лідери #закінчення #зустріч

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