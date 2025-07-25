Інтерфакс-Україна
Події
10:46 25.07.2025

Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

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Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський не спілкувався з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у Європейській комісії дуже стурбовані у зв'язку з ухваленням закону щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та звернулися до українського уряду за поясненнями.

"Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Володимиром Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість наслідками змін і попросила український уряд надати пояснення", - повідомив він.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #сап #набу #зеленський

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