Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський не спілкувався з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Я не спілкувався з Урсулою фон дер Ляєн в останні дні. Все, що про це писали, все, що вона мені нібито говорила, – це фейк. Ми не мали розмови", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в четвер.

23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що у Європейській комісії дуже стурбовані у зв'язку з ухваленням закону щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та звернулися до українського уряду за поясненнями.

"Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Володимиром Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила серйозну стурбованість наслідками змін і попросила український уряд надати пояснення", - повідомив він.